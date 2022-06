Vol en onrustig in Ter Apel, situatie vooralsnog ‘onder controle’

Het is donderdagmiddag ‘heel vol’ bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zo laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Net als een dag eerder ontstonden er opstootjes onder asielzoekers. Vanwege de drukte is de toegangscontrole naar de poort verplaatst en worden mensen daar een voor een naar binnen gelaten.