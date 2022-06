Wall Street verder omlaag door recessiezorgen

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag verder omlaag. De zorgen dat de centrale banken in hun strijd tegen de hoge inflatie een recessie zullen veroorzaken hield Wall Street in de greep. Om de inflatie te beteugelen hebben veel centrale banken, waaronder de Federal Reserve, de rentes verhoogd. Door de hogere leenkosten stroomt er minder geld de economie in en dat zou een economische krimp kunnen veroorzaken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,6 procent lager op 30.546 punten en de brede S&P 500 verloor ook 1,6 procent, tot 3757 punten. Beide graadmeters koersen af op het grootste kwartaalverlies sinds de uitbraak van de coronapandemie in 2020. De S&P 500 heeft daarbij de slechtste eerste jaarhelft achter de rug sinds 1970. Techgraadmeter Nasdaq leverde 2 procent tot 10.952 punten en stevent af op het slechtste kwartaal sinds 2008.

Streamingdienst Netflix, die dit jaar al zo’n 70 procent van zijn beurswaarde verloor, zakte ruim 3 procent. Facebook-moederbedrijf Meta, dat in beurswaarde is gehalveerd sinds de start van het jaar, ging dik 1 procent omlaag.

Crypto

De aandacht bleef ook uitgaan naar de cryptobedrijven. Bitcoin, de grootste cryptomunt ter wereld, zakte kort weer even onder de 19.000 dollar en is dit jaar al bijna 60 procent in waarde gedaald. Cryptobeurs Coinbase en softwarebedrijf Microstrategy, dat veel bitcoin bezit, daalden rond de 8 procent.

Walgreens Boots Alliance kwam daarnaast met cijfers. De eigenaar van winkelketens Walgreens en Boots boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het aandeel daalde desondanks 5 procent.

Spirit Airlines

Spirit Airlines steeg juist zo’n 5 procent. De budgetmaatschappij heeft de stemming van aandeelhouders over de geplande fusie met Frontier Group (min 0,7 procent) uitgesteld tot 8 juli. Het uitstel volgt op de pogingen van concurrent JetBlue om de fusie te voorkomen door Spirit zelf over te nemen. JetBlue (min 5,3 procent) heeft al een aantal keren zijn bod op Spirit verhoogd.

De euro was 1,0415 dollar waard, tegenover 1,0475 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 108,27 dollar per vat. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 115,27 dollar per vat.