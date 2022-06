Bowl met lupinebonen

bereiding

Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Laat de rijst afkoelen.Maak de paksoi schoon. Snijd een grote paksoi in de lengte in 4 parten of halveer de babypaksoi.

Bestrijk de snijkanten van de paksoi met de olie.

Maak de peper schoon. Verwijder de pitjes. Snijd de peper in de lengte in smalle reepjes. Houd 1 stukje achter.

Gril de parten paksoi en de repen peper in een hete grillpan in een paar minuten gaar. Laat afkoelen.

Was de radijs en snijd ze in vieren.

Spoel de lupinebonen in een zeef af en laat ze uitlekken.

Schil de gember en rasp het fijn.

Snijd of wrijf het achtergehouden stukje peper fijn.

Roer de pindakaas glad met de melk en maak de dressing op smaak met de gember, de fijngewreven peper en citroensap.

