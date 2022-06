Gewapende mannen doodden 338 burgers in Ethiopië

Bij een aanval op de etnische bevolkingsgroep Amhara in de Ethiopische regio Oromia zijn eerder deze maand 338 mensen vermoord. Een woordvoerder van de premier zei donderdag dat zoveel slachtoffers nu zijn geïdentificeerd. Het was een van de dodelijkste aanslagen in zijn soort in de recente geschiedenis van Ethiopië, waar de etnische spanningen al enige tijd oplopen.