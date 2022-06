Nederland biedt mijnenvegers aan voor graanexport over Zwarte Zee

Nederland heeft mijnenvegers aangeboden om de weg vrij te maken voor graanschepen uit Oekraïne. ‘Als wij een rol kunnen spelen dan zijn we daartoe graag bereid’, zegt defensieminister Kajsa Ollongren op de NAVO-top in Madrid.

De uitvoer van koren uit Oekraïne, een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld, over de Zwarte Zee ligt sinds de Russische inval stil. Daardoor stijgen de prijzen en ligt honger op de loer in met name het Midden-Oosten en Afrika. Er wordt al maanden vruchteloos onderhandeld over vrije doorgang voor grote bulkschepen naar door Rusland geblokkeerde Oekraïense havens, de belangrijkste manier om het opgehoopte graan het land uit te krijgen.

Nederland heeft Turkije, dat bemiddelt in de kwestie, hulp aangeboden om de zeemijnen te ruimen op de vaarroutes. Dan moeten Rusland en Oekraïne het wel eens worden over een zogeheten zeecorridor, beklemtoont Ollongren. Ook komen naburige NAVO-lidstaten als Roemenië en Bulgarije in principe eerder in aanmerking om mijnenvegers te leveren, zeggen ingewijden.