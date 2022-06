Amber alert voor vermist meisje (13) uit Lelystad

De politie heeft een amber alert uitgegeven voor een 13-jarig meisje met de naam Marley uit Lelystad dat wordt vermist. Met een amber alert doet de politie een oproep om naar haar uit te kijken omdat ze in levensgevaar is.

Ze is volgens de politie donderdag rond 09.00 uur vertrokken vanaf haar school aan de Tjalk. De politie weet niet waar ze naartoe is gegaan en of er iets met haar is gebeurd.

In december 2019 is voor hetzelfde meisje ook een amber alert uitgegaan omdat ze vermist was. Zij was uit huis geplaatst en door haar vader toen meegenomen. De vader is daarna aangehouden. De politie kan niet zeggen of hij nu nog vastzit.