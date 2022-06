Rusland: 6000 Oekraïense soldaten gevangengenomen

Het Russische ministerie van Defensie zei ook dat een aangekondigde gevangenenruil, waarbij 144 krijgsgevangenen over en weer worden vrijgelaten, was opgezet na een direct bevel van president Vladimir Poetin. Het is de grootste uitwisseling van gevangenen sinds de Russische invasie begon op 24 februari.

Bijna alle Russische krijgsgevangenen die zijn vrijgelaten zijn gewond, meldt het ministerie.