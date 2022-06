Prosus en Wolters Kluwer enige stijgers in rode AEX

Techinvesteerder Prosus en dataleverancier Wolters Kluwer waren donderdag de enige stijgers in de AEX-index. De stemming op het Damrak bleef negatief op de laatste dag van de onrustige beursmaand juni. De vrees voor een recessie hield de markten in de greep. Om de hoge inflatie te bestrijden hebben veel centrale banken hun rentetarieven verhoogd waardoor het risico op een economische krimp is toegenomen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent in het rood op 656,26 punten. De hoofdindex stevent af op een maandverlies van bijna 8 procent. De MidKap verloor 1,9 procent tot 896,65 punten.

Ook elders in Europa koersen de beurzen af op het slechtste kwartaal sinds het begin van de coronapandemie in 2020. De beurs in Londen daalde 1,7 procent. Parijs daalde 2,3 procent nadat bleek dat de inflatie in Frankrijk is opgelopen tot een recordniveau van 6,5 procent. De DAX in Frankfurt raakte 2,4 procent kwijt na een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen.

Signify

Prosus en Wolters Kluwer ontsnapten aan de verkoopgolf en wonnen tot 1,2 procent. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste daler in de AEX, met een min van 4,8 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal, chipmachinemaker ASML en ING volgden met verliezen van ruim 3 procent.

Ook Just Eat Takeaway (min 0,5 procent) zakte verder weg na de koersval een dag eerder. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun koersdoel voor het aandeel flink terug. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ging woensdag al 16,5 procent onderuit na een zeer negatief analistenrapport van Berenberg.

Air France-KLM

In de MidKap zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 3,5 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM liet weten de coronasteun van de Nederlandse staat volledig te hebben afgelost. Air France moest 62 vluchten annuleren vanwege een staking op luchthaven Parijs-Charles de Gaulle.

In Frankfurt zakte Uniper 14 procent. De grootste Duitse importeur van Russisch gas heeft flink last van het afknijpen van de gasleveringen door Moskou en liet zijn verwachtingen voor dit jaar los. Ook voert het bedrijf gesprekken met de overheid over steun. TotalEnergies daalde 0,8 procent in Parijs. De Franse olieproducent biedt deze zomer kortingen op de benzineprijzen bij de tankstations langs de Franse snelwegen.

De euro was 1,0429 dollar waard, tegenover 1,0475 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 109,62 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 115,95 dollar per vat.