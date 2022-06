Duits energieconcern Uniper in gesprek over staatssteun

Het Duitse energieconcern Uniper voert gesprekken met de Duitse regering over staatssteun. Doordat Rusland minder aardgas levert moet het bedrijf hoge dagprijzen betalen op de energiemarkt en verslechtert de financiële situatie. Daardoor zijn volgens het ministerie van Economische Zaken mogelijk ‘stabiliseringsmaatregelen’ nodig, meldt een regeringswoordvoerster. Uniper is ook in Nederland actief met vier elektriciteitscentrales.