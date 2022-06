Test: verkoop bio-producten stijgt als ze bij elkaar liggen

Biologische groente en fruit verkopen beter als de producten bij elkaar worden gelegd in de supermarkt. Volgens een proef in twee supermarkten in Noord-Brabant steeg de verkoop daardoor met wel 60 procent. Ook extra schapruimte zorgt ervoor dat er meer werd verkocht. Daarnaast draagt ook uitleg over biologische producten bij aan een gestegen omzet. Dat meldt ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding Bionext, die samen met GroentenFruit Huis het initiatief voor de proef nam.

Tijdens het onderzoek, dat tien weken duurde, werd op verschillende manieren geprobeerd meer biologische producten te verkopen. Het bij elkaar leggen van de producten zorgde voor de grootste omzetplus. De extra schapruimte zorgde voor 40 procent meer omzet en de uitleg over waarom biologisch eten een goede keuze is zorgde voor 14 procent meer afzet.

De proef dient als testcase voor een bredere Europese campagne om consumenten te verleiden meer biologische producten te kopen. ‘We kunnen er niet omheen dat kleine aanpassingen in de supermarkt extreem effectief zijn’, aldus Michaël Wilde, directeur van Bionext. ‘We hebben dat duwtje op de winkelvloer dus blijkbaar nodig. Laten we er dan ook voor zorgen dat die er komen. Als we willen dat er meer biologisch verbouwd wordt in Nederland, zal ook de vraagzijde evenwichtig moeten groeien, daarvoor is samenwerking met retail essentieel.’

Het stimuleren van de verkoop van biologische producten moet ook bijdragen aan het doel van de Europese Green Deal, van gemiddeld 25 procent biologisch landbouwareaal in 2030. Momenteel is nog geen 5 procent van het landbouwareaal in Nederland biologisch.