Duitse energiesector wil meer land voor bouw windmolens

Er is veel meer land nodig voor de bouw van windmolens in Duitsland om zo de afhankelijkheid van Russische energie te verminderen. Volgens de Duitse branchevereniging voor de energie- en watersector BDEW moet het beschikbare areaal voor windturbines zelfs verdubbeld worden.

Momenteel is 0,8 procent van het Duitse grondgebied aangemerkt voor onshore windmolens. Daarvan is het grootste deel al gebruikt. In 2030 moet 2 procent van het Duitse landoppervlakte windmolens hebben. Maar volgens de voorzitter van BDEW is dat onvoldoende en zou dit met 1 of 2 procentpunt moeten worden vergroot in 2030.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam eerder deze maand met een pakket maatregelen om sneller te werk te gaan met de energieopwekking door windmolens op land. Zo moeten Duitse deelstaten een minimumpercentage aan land beschikbaar gaan maken voor windmolenparken.