Politie pakt verdachte op voor ongeregeldheden woning Van der Wal

Sinds woensdagmiddag is er een noodverordening van kracht bij het huis van de minister in de gemeente Harderwijk. Het gebied is een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat er onder meer preventief gefouilleerd mag worden en mensen die niets te zoeken hebben in de wijk kunnen worden weggestuurd. De noodverordening geldt voor een week.

