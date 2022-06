Hogere vrachttarieven zorgen voor stijging dienstenimport

De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is in de eerste drie maanden van dit jaar qua waarde sterk toegenomen in vergelijking met de periode een jaar eerder. De hogere tarieven in het vracht- en containertransport zorgde mede voor het sterke herstel van de importwaarde, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de zakelijke dienstverlening aan Nederlandse bedrijven en personen nam toe.

Volgens het CBS was de dienstenimport in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor 53,4 miljard euro. Dat is ruim een vijfde meer dan een jaar eerder en ook iets meer dan in het eerste kwartaal van 2019 voor de coronacrisis. Ook uitgaven door Nederlandse reizigers in het buitenland worden tot de import van diensten gerekend.

De exportwaarde van diensten bleef nog wel zo’n 4 procent achter bij het pre-crisisniveau. De dienstenexport is de waarde van aan buitenlandse bedrijven en personen geleverde diensten door Nederlandse bedrijven. Dan gaat het onder andere om vervoersdiensten zoals de aanschaf van vliegtickets en andere uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland. Ook gaat het om zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van advies. Culturele en recreatieve verrichtingen en gebruik van intellectuele eigendommen maken ook deel uit van het pakket.

De coronacrisis sloeg eerder een deuk in de handel van diensten met het buitenland. Vooral het reisverkeer verminderde als gevolg van reisbeperkingen en andere coronamaatregelen. Maar ook de importwaarde van vergoedingen voor het gebruik van intellectuele eigendommen namen flink af in coronatijd. Verder heeft Nederland ook de belastingregels aangepast waardoor het voor multinationals minder aantrekkelijk is geworden om bepaalde inkomensstromen door Nederland te laten lopen.