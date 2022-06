Cruisemaatschappijen onder druk op Wall Street

Cruisemaatschappijen als Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line stonden woensdag bij de duidelijke zakkers op Wall Street. Reden voor de koersval van de bedrijven was een negatief analistenrapport over de sector. Kenners van Morgan Stanley vrezen een sterke daling van de vraag naar cruises.

Carnival zag zijn beurswaarde 14 procent dalen. Ook omdat Morgan Stanley het koersdoel voor Carnival halveerde. In het kielzog van die maatschappij verloren Norwegian en Royal Caribbean rond de 10 procent.

Bed Bath & Beyond verloor bijna een kwart van zijn beurswaarde. De Amerikaanse winkelketen voor huishoudelijke artikelen ziet topman Mark Tritton vertrekken na teleurstellende resultaten in het afgelopen kwartaal. De retailer zag de kwartaalomzet sterker dan verwacht afnemen. Ook het verlies pakt veel groter uit dan gevreesd.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 31.029,31 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3818,83 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot met een miniem verlies op 11.177,89 punten. Beleggers reageerden ook op cijfers dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal iets sterker is gekrompen dan eerder gemeld.

FedEx

FedEx verloor 2,6 procent. De pakketbezorger liet tijdens een beleggersdag weten de winst in de komende jaren met dubbele cijfers te willen laten groeien. Voedselproducent General Mills klom dik 6 procent dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten.

Tesla zakte 1,8 procent. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s heeft tweehonderd mensen ontslagen die aan de zelfrijdende mogelijkheden van auto’s werkten. Zij hielpen het Autopilot-systeem te leren door gegevens uit auto’s van klanten van datalabels te voorzien. Tesla sloot bovendien het kantoor in San Mateo waar zij werkten.

McDonald’s

Fastfoodketen McDonald’s profiteerde van een positief analistenrapport van Atlantic Equities en won 2 procent. Walt Disney daalde 0,3 procent. Het entertainmentconcern heeft het contract van topman Bob Chapek met drie jaar verlengd. Pinterest won 1,3 procent. Medeoprichter Ben Silbermann van het socialmediabedrijf legt zijn functie als topman van de onderneming neer. Hij zal worden vervangen door Bill Ready, die van Google afkomstig is.

De euro was 1,0440 dollar waard, tegenover 1,04072 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent goedkoper op 109,45 dollar per vat. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 115,50 dollar per vat.