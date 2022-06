Rutte: NAVO-top verloopt ‘totaal historisch’

De NAVO-top in Madrid heeft een ‘totaal historisch’ karakter gekregen, vindt premier Mark Rutte. Hij gaat er steevast prat op zuinig te zijn met zulke bewoordingen, maar deze top heeft ze volgens hem al verdiend.

Rutte wijst op de metamorfose die de NAVO doormaakt in antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne. Hij memoreert dat de Russische president twaalf jaar geleden nog mocht aanschuiven voor overleg met de leiders van de NAVO-landen. ‘Nu is het natuurlijk onvoorstelbaar dat morgen Poetin binnenwandelt voor een Rusland-NAVO-top.’

Plotseling is over het geld dat lidstaten besteden aan hun defensie ook nauwelijks meer verschil van mening. Dat was jarenlang wel anders. De Verenigde Staten zagen knarsetandend toe hoe Europese bondgenoten jarenlang bezuinigden op hun verdediging. ‘Nu haalt twee derde van de landen de afgesproken 2 procent en sommige nog veel meer’, constateert Rutte.

Dan zijn er nog de verwelkoming van Zweden en Finland als nieuwe leden en de nieuwe aandacht voor de dreiging van China. ‘Ja, dit zijn echt grote veranderingen.’