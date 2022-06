Justitie onderzoekt Franse minister in verkrachtingszaken

Kort nadat Abad in mei als minister benoemd werd, stapten twee vrouwen naar de media die hem beschuldigden van verkrachting. Hij zou hen in 2010 en 2011 hebben gedwongen tot seks terwijl ze dat niet wilden. Abad stelt dat hij vanwege een handicap niet in staat is iemand seksueel aan te vallen. Hij lijdt aan arthrogryposis, een zeldzame gewrichtsaandoening waardoor hij naar eigen zeggen alleen seks kan hebben met hulp van een partner.

Het onderzoek brengt president Emmanuel Macron in verlegenheid, omdat dit niet de eerste keer is. Er loopt momenteel een onderzoek naar een andere minister in Frankrijk, Chrysoula Zacharopoulou. Zij zou toen ze als gynaecoloog werkte patiënten hebben verkracht. Drie vrouwen hebben aangifte tegen haar gedaan. Ook zij ontkent de beschuldigingen. Franse aanklagers lieten begin dit jaar een verkrachtingszaak vallen tegen Gerald Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken.