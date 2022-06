Rusland scherpt wet aan waarmee critici worden aangepakt

Dan kan iedere organisatie of individu die onder enige vorm van ‘buitenlandse invloed’ staat als zogenoemde buitenlandse agent bestempeld worden. Dat is een kwalificatie die diverse media al hebben gekregen en die gepaard gaat met zeer strenge regels. Tot nu toe was het zo dat bijvoorbeeld non-gouvernementele organisaties (ngo’s) alleen die aanduiding konden krijgen als ze vanuit het buitenland werden gefinancierd.

Mensen en organisaties die worden aangeduid als buitenlandse agenten in Rusland moeten kunnen aantonen waar ze geld van krijgen, moeten regelmatig onderzoeken ondergaan en al hun openbare uitingen moeten begeleid gaan van een tekst dat de content afkomstig is van een buitenlandse agent. De term buitenlandse agent werd voor het eerst gebruikt in 2012 en het gebruik is sindsdien uitgebreid. Sinds een paar jaar worden er ook individuen op de lijst gezet.

Critici zeggen dat de lijst wordt gebruikt om tegenstanders van het regime van Poetin het leven moeilijk te maken. Gevreesd wordt dat de nieuwe wet zorgt voor nog meer willekeur, vooral omdat die ook vaag is omschreven.