Opperrechter Breyer treedt donderdag terug uit Hooggerechtshof

Breyer, die het Hooggerechtshof als rechter diende sinds 1994, kondigde een aantal maanden terug al aan dat hij van plan was te stoppen. De 83-jarige liberaal schrijft woensdag in een brief aan president Joe Biden dat hij het een ‘grote eer’ vond om als rechter de grondwet en de rechtsstaat te mogen handhaven.

Na Breyers aankondiging af te treden in januari, besloot Biden om de liberale Brown Jackson voor te dragen als opvolger. In april bevestigde de Senaat van het Amerikaanse parlement haar benoeming. Ze kreeg de steun van de Democraten, maar ook van drie Republikeinen. Omdat de liberale Breyer vervangen wordt door een andere liberaal, blijft de verhouding in het Hooggerechtshof hetzelfde: zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve.

Abortus

Het Hooggerechtshof is de laatste jaren conservatiever geworden en Breyer was het vaak oneens met de beslissingen die het nam. Vorige week stemde hij niet mee met de meerderheid van de opperrechters toen het hof het landelijk recht op abortus verwierp. Breyer was ook tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof dat de grondwet het recht geeft om in het openbaar een pistool te dragen.

Jackson werkte hiervoor in een hof van beroep, een instantie net onder het Hooggerechtshof. Eerder was ze advocaat voor mensen die geen jurist kunnen betalen.