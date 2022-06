NAVO-top volgend jaar in bedreigd Litouwen

De eerstvolgende NAVO-top vindt volgend jaar plaats in Litouwen. Het oostelijke NAVO-land voelt zich ernstig bedreigd door Rusland en wordt door Oekraïne al genoemd als het volgende doelwit van de regering in Moskou.

‘Dit betekent veel voor ons’, zegt de Litouwse buitenlandminister Gabrielius Landsbergis tegen het ANP. ‘Het laat zien dat de oostelijke lidstaten belangrijk zijn voor de NAVO. Dat ze veilig zijn en verdedigbaar. En het is een duidelijk signaal aan de twee agressors die Litouwen zich van het lijf moet houden.’

Ook volgens premier Mark Rutte laat de keuze voor Vilnius als gastheer ‘natuurlijk zien hoe belangrijk het partnerschap is’ met de oostelijke lidstaten. Hij spreekt ook van ‘een bewijs van respect voor Litouwen als gelijkwaardige partner’.

Kaliningrad

Litouwen vreest al zijn hele bestaan voor Russische plannen om het in te lijven en die zorgen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne nog aanzienlijk toegenomen. Zeker nu Moskou de regering in Vilnius beticht van het afknijpen van de Russische exclave Kaliningrad, een belangrijke marinehaven. Litouwen laat sommige goederen niet langer door omdat daarvoor EU-sancties gelden.

Het Baltische land heeft ook al geruime tijd ruzie met China. Dat land legde de handel met Litouwen stil omdat Vilnius Taiwan als een onafhankelijk land zou behandelen.

In Litouwen is een zogeheten battlegroup van de NAVO gelegerd, die ruim driehonderd Nederlandse militairen telt. Landsbergis heeft nog niet vernomen met hoeveel man zij worden versterkt en wanneer dat zal gebeuren. Defensieminister Kajsa Ollongren liet eerder al weten dat dat nog moet worden uitgewerkt.