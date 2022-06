De snelweg A37 in Drenthe is woensdagavond afgesloten tussen Veenoord (gemeente Emmen) en knooppunt Holsloot vanwege een boerendemonstratie. De boeren rijden in de richting van Hoogeveen, aldus de ANWB. Aan de andere kant van de weg is ook een file ontstaan.

Het is nog niet bekend hoeveel tractoren er op de snelweg rijden en wat het doel is van de actie.