Wereldbank-econoom sceptisch over kansen om recessie te ontwijken

Het is nog maar zeer de vraag of het de Amerikaanse economie en de wereldeconomie als geheel gaat lukken om een recessie te ontwijken. Hoofdeconoom Carmen Reinhart van de Wereldbank is er naar eigen zeggen ‘sceptisch’ over, gezien de flink opgelopen inflatie, stevige renteverhogingen van centrale banken en tragere groei in China.

‘Wat iedereen zorgen baart, is dat alle risico’s neerwaarts gericht zijn’, heeft ze gezegd in een interview met persbureau Reuters. Daarmee bedoelt ze dat er maar iets hoeft te gebeuren of de economische vooruitzichten verslechteren verder. Dan zou het groeipad zoals de Wereldbank dat zelf eerder deze maand nog voorspelde, niet meer haalbaar zijn.

‘s Werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking rekende voor dit jaar toen nog op 2,9 procent groei van de wereldeconomie. Maar daarbij zei Wereldbank-president David Malpass ook al dat het risico op een langdurige situatie van hoge inflatie en lage economische groei, ook wel bekend als stagflatie, erg groot was. Van een recessie zou sprake zijn bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

China

Naast de oorlog in Oekraïne zorgen ook de lockdowns tegen corona in grote Chinese steden voor knelpunten in de toevoer van producten, wat goederen alleen maar duurder dreigt te maken. Reinhart, die op 1 juli weggaat bij de Wereldbank en dan haar oude baan aan Harvard University weer oppakt, waarschuwt dat het erg belangrijk is hoe het er in China aan toegaat. De financiële crisis van 2008 trof vooral een groep westerse landen en China was in die tijd nog een grote groeimotor, maar nu is de crisis volgens haar veel breder en is de groei van China lang niet meer zo sterk.

In het gesprek met Reuters haalt Reinhart ook uit naar de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Ze stelt namelijk dat de regering-Biden niet de enige was die het risico op een flinke toename van de inflatie eerder verkeerd inschatte. ‘De Fed had moeten optreden - en dat zeg ik al heel lang - eerder vroeger dan later en agressiever’, aldus Reinhart. ‘Hoe langer je wacht, hoe draconischer de maatregelen die je moet nemen.’