Suriname schaft visumplicht af voor Nederlandse bezoekers

Suriname kondigde half april aan dat de visumplicht voor Nederlanders en inwoners van ruim twintig andere landen zou verdwijnen. Twee weken later werd dit bericht ingetrokken omdat nog niet alle noodzakelijke puntjes op de i stonden.

Met de afschaffing van de visumplicht hoopt Suriname het toerisme te stimuleren. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Bovendien komen de meeste toeristen in Suriname uit Nederland. Het extra geld is hard nodig, omdat de regering nog een zware schuldenlast moet betalen die de vorige regering van toenmalig president Desi Bouterse heeft achtergelaten. Bovendien heeft het land, net als veel andere landen in de wereld, last van de prijsstijgingen van producten.

Behalve voor Nederland werd de visumplicht afgeschaft voor reizigers uit onder andere België, Frankrijk, Engeland, Aruba, Curaçao, Rusland, China, de Verenigde Staten en Canada.