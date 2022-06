PvdA en GL rekenen niet meer op energietoelage van 500 euro

Coalitiebronnen zeggen dat het eenmalig invoeren van een dergelijke maatregel veel moeilijker is dan bijvoorbeeld het structureel verhogen van het minimumloon. Daarom is het waarschijnlijker dat er vanaf volgend jaar structurele maatregelen komen voor de langere termijn. Vanuit de coalitie wordt tegengesproken dat de politieke wil er niet zou zijn.

Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) zouden woensdagmiddag naar het ministerie van Financiën zijn gegaan om te praten met staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit). Met hem willen ze overleggen hoe de maatregel toch uitgevoerd kan worden. Van Rij had eerder wel oor naar het plan van de linkse partijen.

Voorjaarsnota

Het voorstel werd gedaan in het debat over de Voorjaarsnota, dat enkele weken werd ‘gepauzeerd’. Intussen zou het kabinet kijken naar de voorstellen van de oppositie, waaronder het plan van de linkse tandem. Ook kabinetsbronnen zeggen dat het nog geen gelopen race is, maar benadrukken dat uitvoeringsorganisaties in bijna elk scenario op problemen stuiten. Sommige plannen zijn gewoonweg onmogelijk uit te voeren, aan andere zitten enorme risico’s die ook met de uitvoering ervan te maken hebben.

Nog voor dinsdag, wanneer het debat weer wordt hervat, moet het kabinet met een brief komen over de voorstellen. Het kabinet zelf zal niet meer met een alternatief komen, is de verwachting. Een ingewijde zegt dat alle mogelijke plannen al tegen het licht aangehouden zijn.