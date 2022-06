Start opnames nieuwe Bondfilm gaat nog zeker twee jaar duren

Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat het 26e avontuur van geheim agent 007 gedraaid gaat worden. Dat heeft producent Barbara Broccoli gezegd in een interview met Deadline. De lange productietijd van de volgende film hangt onder meer samen met het vertrek van hoofdrolspeler Daniel Craig. "We moeten James Bond opnieuw gaan uitvinden", aldus Broccoli.

Broccoli, die de serie al decennia lang produceert, deed haar uitspraken op een event van het British Film Institute. Zij en haar broer Michael Wilson kregen een speciale onderscheiding voor hun belangwekkende werk voor de Britse filmwereld. Volgens Broccoli is de keuze wie de nieuwe 007 gaat worden nog niet gemaakt. "We zijn aan het nadenken welke kant we met de serie op willen. Er is nog geen script, en dat kan er pas komen als we weten welke richting de serie gaat inslaan."

De vorige Bondfilm, No Time To Die, was een van de grote bioscoophits van 2021. Het duurde ruim twee jaar voordat de film in de bioscopen te zien was. In eerste instantie werd de productie een half jaar uitgesteld omdat regisseur Danny Boyle afhaakte vanwege creatieve strubbelingen. Daarna brak de coronacrisis uit en wachtten de producenten tot het najaar van 2021 voordat het nieuwe avontuur van de wereldberoemde spion werd uitgebracht.

James Bond werd in de jaren 50 bedacht door schrijver Ian Fleming, die een kleine twintig verhalen schreef. De filmreeks begon in 1962, met Dr. No. Inmiddels hebben zes acteurs Bond al gespeeld. Daniel Craig begon in 2006 en maakte in totaal vijf films.