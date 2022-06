Onderzoek: Nederlanders het meest tevreden over Netflix

Netflix scoort van alle streamingdiensten die in Nederland beschikbaar zijn het beste als het gaat om tevredenheid bij kijkers. Volgens marktonderzoeker Telecompaper is de zogeheten net promotor score van Netflix wel flink gedaald. Evengoed is Netflix nog altijd de nummer een. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan niet tevreden te zijn over Viaplay, dat sinds dit seizoen onder andere de Formule 1 uitzendt.

De net promotor score wordt berekend door het percentage mensen dat de streamingdienst een score van 6 of lager geeft, af te trekken van het percentage mensen dat de dienst minstens een 9 geeft. Netflix heeft op basis van deze berekeningen een score van 33. Dat was in het slotkwartaal van 2021 nog 51.

Videoland en Disney+ volgen met scores van respectievelijk 24 en 20. De onlangs gelanceerde dienst HBO Max is de nummer vier met een score van 15. Viaplay, waar veel te doen is over de kwaliteit van de streams, scoort een onvoldoende. De dienst sloot af met een score van min 34. Consumentenprogramma Kassa wijdde eerder al een uitzending aan de klachten.