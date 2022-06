Ondernemers: gebrek aan daadkracht kabinetsbeleid infrastructuur

Het kabinet is te passief bij het aanpakken van de infrastructurele vraagstukken en problemen waarmee de bereikbaarheid van Nederland onder druk komt te staan. Dat verwijt uiten VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op het debat over het meerjarenprogramma infrastructuur en transport op donderdag. Volgens de ondernemersorganisaties zorgen stikstofproblemen en geldgebrek ervoor dat extra investeringen uitblijven.