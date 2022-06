Minister Ollongren rekent op legeren extra troepen in Litouwen

Litouwen en de andere Baltische landen dringen uit angst voor grote buur Rusland erg aan op de komst van meer NAVO-militairen. NAVO-baas Jens Stoltenberg kondigde in antwoord daarop aan de snel inzetbare troepenmacht van de militaire alliantie bijna te verachtvoudigen.

Duitsland, dat de NAVO-macht in Litouwen leidt, heeft inmiddels beloofd 15.000 man extra te leveren. Die worden niet meteen in bijvoorbeeld Litouwen gestationeerd, maar staan elders klaar voor het geval dat. Duitsland wil voor de uitbreiding een paar jaar de tijd nemen.

Materieel sturen

De Duitsers hebben volgens Ollongren ‘een goed plan. Dat betekent dat we meer mensen en meer materieel die kant op zullen sturen. Wat ons aandeel wordt, gaan we nu met de Duitsers uitwerken’, zegt ze. Dat kost volgens de minister wel wat tijd. De NAVO-landen gaan de taken zorgvuldig onderling verdelen, ‘want we moeten het een tijd kunnen volhouden’.

Mogelijk gaan er pas extra troepen naar Litouwen zodra de uitzending naar Roemenië over een jaar is afgelopen. Het ligt voor de hand dat landen zich zoveel mogelijk op één deel van de oostflank richten, zeggen NAVO-bronnen.