Aantal positieve coronatests loopt op tot meer dan 6000

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 35.595 bevestigde besmettingen. Dat komt neer op gemiddeld 5085 positieve tests per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds half april. Het gemiddelde stijgt voor de 32e dag op rij en is in de afgelopen twee weken verdubbeld.

In Amsterdam werd het coronavirus aangetroffen in de testmonsters van 351 mensen. Rotterdam telt 246 positieve tests, Utrecht 160 en Den Haag 156. Ook Groningen, Almere en Eindhoven hebben meer dan honderd nieuwe gevallen.

Gemiddelde sterfte

Het RIVM kreeg acht meldingen dat mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden, het hoogste aantal sinds 23 april. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. Tussen het overlijden en de melding kan soms wat tijd zitten. De gemiddelde sterfte aan corona is nog altijd bijzonder laag, maar loopt de laatste dagen wel heel langzaam iets op.

Ook de druk op de ziekenhuizen is de afgelopen tijd toegenomen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 675 mensen met corona onder de leden. Vergeleken met dinsdag zijn er zeventien bedden vrijgekomen, maar het is nog altijd veel meer dan de tijd ervoor. In de laatste drie weken is de bezetting van de verpleegafdelingen ongeveer verdubbeld. Intensive cares behandelen nu 39 mensen die positief zijn getest op corona. Dat is het hoogste aantal sinds 13 mei.

De ziekenhuiscijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het RIVM heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.