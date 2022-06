Ook Vlaamse boeren gaan straat op in protest tegen stikstofbeleid

Het zwaartepunt wordt in de provincie Antwerpen verwacht, waar boeren zich tussen 20.00 en 21.30 uur over zo veel mogelijk plaatsen langs de E19 en E34 willen verspreiden. Ook in andere provincies zouden op hetzelfde tijdstip acties worden gepland. Volgens een woordvoerder van de Stuurgroep Vennengebied, die de belangen behartigt van familiebedrijven in de regio rond het Antwerpse Turnhout, is expliciet opgeroepen om de acties luchtig te houden en de hinder voor andere weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. ‘We willen de mensen wakker maken en hen zeker niet het leven zuur maken.’

De actie is gericht tegen het Vlaamse stikstofbeleid. Een reeks maatregelen moet de veel te hoge stikstof- en ammoniakuitstoot in Vlaanderen reduceren. Een van de meest omstreden maatregelen is de beoogde sluiting van een veertigtal landbouwbedrijven uiterlijk in 2025.