Iran en VS komen nog niet dichter bij nieuw atoomakkoord

De indirecte besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten woensdag hebben volgens het Iraanse persbureau Tasnim geen resultaten opgeleverd. Delegaties van beide landen waren in Doha om het atoomakkoord van 2015 nieuw leven in te blazen, maar zijn nog niet dichter bij een nieuwe deal gekomen.

De onderhandelaars van Iran en de VS spraken in de hoofdstad van Qatar niet direct met elkaar, maar via een bemiddelaar van de Europese Unie. In de onderhandelingen zijn de laatste maanden weinig vorderingen gemaakt. Beide partijen beschuldigen elkaar niet bereid te zijn om concessies te doen. Volgens het originele akkoord zou Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven, in ruil voor het opschorten van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land daaruit terug, maar zijn opvolger Joe Biden is wel een voorstander van een overeenkomst.

De VS, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn boos dat Iran niet volledig transparant meewerkt met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Op 9 juni kondigde Iran aan 27 camera’s van het IAEA te verwijderen. Directeur-generaal Rafael Grossi dacht dat die stap een ‘fatale klap’ zou kunnen zijn voor de nucleaire deal. Hij dacht dat er op dat moment nog maar drie of vier weken over waren voordat het onmogelijk zou zijn om het akkoord te redden. Toch zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken woensdag tegen Tasnim dat een oplossing nog wel degelijk mogelijk is, als de VS zich ‘realistisch’ opstellen.