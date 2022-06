Aanhoudingen na boerenacties Oost-Nederland om poging doodslag

De tien verdachten die woensdag in Oost-Nederland zijn aangehouden na de boerenacties op dinsdag, zijn door de politie gearresteerd vanwege openlijke geweldpleging, het blokkeren van de snelweg en poging tot doodslag. Dat meldt het politiekorps woensdagmiddag.

Het ging onder meer mis in de omgeving van Kootwijkerbroek en Stroe, waar politiebusjes werden belaagd en agenten in het nauw zijn gedreven. Op de A10 bij Stroe werd de snelweg langdurig geblokkeerd en bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in Hierden braken actievoerders door een afzetting van de politie.

Bij welke van deze locaties de meeste arrestaties werden verricht, is niet duidelijk. Ook maakt de politie niet bekend op welke locatie een persoon wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie is een groot opsporingsonderzoek gestart op basis van beschikbaar beeldmateriaal.