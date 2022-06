Rusland: Noorwegen houdt goederentransport naar Spitsbergen tegen

Rusland beschuldigt Noorwegen ervan het transport van goederen naar door Russen bewoonde nederzettingen op de Arctische eilandengroep Spitsbergen tegen te houden. Het land roept Oslo op de kwestie zo snel mogelijk op te lossen, of de gevolgen te aanvaarden. Wat die gevolgen zijn, heeft Rusland niet gezegd.

De Noorse autoriteiten zouden als reden voor de weigering wijzen op de sancties tegen Rusland die zijn opgelegd vanwege de oorlog van het land tegen Oekraïne. Rusland heeft bij de Noorse zaakgelastigde geprotesteerd tegen de restricties, waardoor voedsel en medisch materieel zouden worden tegengehouden.

Spitsbergen is onderdeel van Noorwegen, hoewel Rusland volgens een verdrag uit 1920 het recht heeft op exploitatie van de natuurlijke grondstoffen.

Ddos-aanval

Verschillende Noorse publieke en private instellingen zijn de afgelopen 24 uur slachtoffer geworden van een ddos-aanval, meldde de Noorse veiligheidsautoriteit NSM woensdag. Een criminele pro-Russische groep lijkt volgens de NSM achter de aanvallen te zitten. Of de cyberaanvallen te maken hebben met het tegenhouden van het transport, is onbekend.

De aanvallen richtten zich op instellingen die belangrijke diensten leveren, aldus de NSM, maar om welke instellingen het gaat is niet bekendgemaakt. De website van de Noorse arbeidsinspectie was woensdag onbereikbaar. Volgens Noorse media zou de arbeidsinspectie een van de aangevallen instellingen zijn. ‘We hebben recent soortgelijke aanvallen in andere landen gezien, hoewel geen van hen enige blijvende impact heeft gemeld’, zegt NSM-directeur Sofie Nystroem. Wel wees ze er daarbij op dat dit soort aanvallen kan leiden tot onzekerheid onder de bevolking.

Wapens

Noorwegen meldde woensdag drie meervoudige raketlanceersystemen te doneren aan Oekraïne. Het land volgt daarmee soortgelijke beslissingen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Het afleveren van het raketsysteem, dat een beter bereik heeft en preciezer werkt dan de Russische artillerie, wordt samen met het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd. Noorwegen stuurt ook nog eens vijfduizend granaten naar Oekraïne, naast de vijfduizend die al eerder werden gestuurd.

Kiev heeft meermaals bondgenoten opgeroepen meer zwaar wapengeschut te sturen. De Oekraïense strijdkrachten worden teruggedrongen door het Russische leger in de regio Donbas in het oosten van Oekraïne. ‘We moeten doorgaan met het ondersteunen van Oekraïne zodat zij hun strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid kunnen voortzetten’, zet de Noorse defensieminister Bjorn Arild Gram.