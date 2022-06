Maersk verwacht op basis van containerdata geen mondiale recessie

Aan het aantal vervoerde vrachtcontainers is niet te zien dat de wereld voor een economische recessie staat. Volgens topman Søren Skou van A.P. Møller-Maersk, een van de grootste scheepvaartconcerns ter wereld, is verder uit de veelal sterke arbeidsmarkten wereldwijd af te leiden dat de gelduitgaven op niveau zouden moeten blijven. Dat zou goed zijn voor de economie. Andere belangrijke indicatoren wijzen op een aanstaande recessie.

Maar Skou zei tegen de Deense krant Børsen dat die tekenen ‘niet in onze gegevens te zien zijn’. Maersk heeft ongeveer een zesde van de wereldwijde containerhandel in handen. De topman denkt dat data over het consumentenvertrouwen in Europa nu misleidend kunnen zijn, omdat consumenten te negatief zouden zijn vanwege de oorlog in Oekraïne.

Andere kenners gaan uit van slechtere economische tijden. Centrale banken voeren een steeds strenger monetair beleid om de hoge inflatie tegen te gaan.