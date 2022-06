Veiligheidsberaad: boerengeweld onacceptabel en levensgevaarlijk

Het geweld van actievoerende boeren tegen hulpverleners en bestuurders is volstrekt onacceptabel en levensgevaarlijk. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen in een reactie op de boerenprotesten van de afgelopen dagen. ‘Het feit dat emoties hoog zitten kan nooit een excuus zijn’, vindt hij. ‘Goedwillende demonstranten zouden daar pertinent afstand van moeten nemen.’

Volgens Bruls is het gedrag van sommige demonstrerende boeren ver over de grenzen heen gegaan. Hulpverleners en brandweerlieden zijn bekogeld met vuurwerk. Voertuigen zijn weggeschoven door trekkers. Bruls hoopt dat een meerderheid van de boeren zich uitspreekt tegen ‘woord en gedrag van de ordeverstoorders.’ Volgens hem helpt dat om ‘op een normale manier’ met elkaar in gesprek te blijven.