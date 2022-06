Politie: tien aanhoudingen in Oost-Nederland na boerenprotesten

Er zijn in Oost-Nederland woensdag tien mensen aangehouden na de boerenprotesten die dinsdag op verschillende plekken in de regio escaleerden. De Landelijke Eenheid van de politie meldt dit, zonder te specificeren om wat voor vergrijpen het gaat. Wel is duidelijk dat er een groot opsporingsteam aan de slag is en dat de politie meer arrestaties verwacht.

Nationaal commandant bij de politie Willem Woelders zegt dat daar momenteel ‘volop aan gewerkt wordt’ met behulp van onder meer ‘een hoop videobeelden’, maar dat zorgvuldigheid geboden is. Bij geen van de incidenten in het land raakten politiemensen gewond.