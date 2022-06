Duitse industrie vreest nog langere tijd problemen in toelevering

De Duitse industrie vreest dat de problemen in toeleveringsketens nog langere tijd zullen aanhouden, mogelijk zelfs wel tien maanden. Dat meldde het economische onderzoeksinstituut Ifo op basis van een onderzoek onder fabrikanten in de grootste economie van Europa.

Met name in de Duitse auto- en elektronica-industrie en in de machinebouw zijn de problemen met bijvoorbeeld tekorten aan materialen en onderdelen zoals computerchips groot. Volgens Ifo geeft 90 procent van de bedrijven in die sectoren aan onvoldoende materialen te hebben om fabrieken op volle kracht te kunnen laten draaien. Vanwege chiptekorten hebben Duitse autobouwers geregeld de productie moeten stilleggen of verlagen.

‘De langverwachte ontspanning in de toeleveringsketens laat almaar langer en langer op zich wachten’, zegt Ifo-deskundige Klaus Wohlrabe. ‘Voor veel bedrijven zijn bottlenecks bij de toelevering nu helaas onderdeel van het dagelijks leven.’