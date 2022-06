Yonhap: Nederland en Zuid-Korea bespreken samenwerking chips

Premier Mark Rutte en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol hebben woensdag gesproken over een samenwerking op het gebied van chips en kernenergie. De twee leiders spraken elkaar tijdens de NAVO-top in Madrid, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

President Yoon hoopt dat investeringen van Nederlandse chipbedrijven in Zuid-Korea zullen bijdragen aan de opbouw van een stabiele toeleveringsketen in de chipsector. Zuid-Korea is het thuisland van grote chipmakers als Samsung en SK Hynix. Yoon verzocht daarbij ook om een stabiele levering van apparatuur, zoals de chipmachines van ASML, aan de Zuid-Koreaanse chipbedrijven.

Volgens Yonhap zijn de twee leiders ook overeengekomen om verder te praten over samenwerking in de kernenergiesector. Yoon sprak daarbij de hoop uit dat Zuid-Koreaanse bedrijven mogen deelnemen aan de bouw van kerncentrales in Nederland.