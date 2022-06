Shell-baas: onzekerheid door weinig extra productieruimte energie

De wereld staat voor een ‘roerige periode’ omdat er heel weinig extra capaciteit is om meer olie en gas te produceren. Daardoor blijft er onzekerheid op de energiemarkten en zullen de prijzen hoog blijven, voorspelt Shell-topman Ben van Beurden. Hoe lang dat duurt hangt volgens hem samen met de duur van de oorlog in Oekraïne en hoe snel nieuwe olie- en gasbronnen kunnen worden aangeboord.

Volgens Van Beurden is er een zekere ‘angstfactor’ die een rol speelt bij de hoge olieprijs omdat de markt steeds krapper wordt. De mate waarin de OPEC-landen extra kunnen produceren is niet zo groot als de markt denkt of hoopt, aldus Van Beurden. Als dat besef doordringt zou de prijs verder kunnen stijgen.

Op het gebied van gas is er momenteel niet genoeg productie van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) om het Russische gas dat per pijplijn aangevoerd wordt te vervangen. Dit jaar en de jaren erna komt er wel extra productie op gang, maar dat kan een ‘zeer duidelijk tekort’ niet goedmaken. Van Beurden wijst erop dat in Groningen ook flink meer gas geproduceerd kan worden, maar dat Den Haag dat niet wil. ‘Die beslissing is aan de politiek.’

Een maximumprijs voor Russische olie werkt volgens Van Beurden alleen als heel veel landen meedoen. Als het alleen om de Verenigde Staten, Europa en een paar andere landen gaat, dan gaat de Russische olie naar andere landen. ‘Ik weet niet wie er in dat geval de meeste pijn lijdt.’