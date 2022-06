Boeren rijden met ‘groot aantal’ trekkers op A1 bij Oldenzaal

Een aantal boeren rijdt met trekkers op de A1 in de buurt van Oldenzaal, vanaf de Duitse grens richting Hengelo. Volgens een woordvoerder van de ANWB gaat het om ‘een groot aantal’ trekkers. Die blokkeren de weg niet, maar rijden langzaam.

Inmiddels is de vertraging op de snelweg opgelopen tot ongeveer een half uur. ‘Het is geen blokkade, de trekkers rijden ongeveer 12 kilometer per uur. Maar het is nog even afwachten wat er verder gebeurt’, aldus de zegsman.