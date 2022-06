Widodo begint met ‘vredesmissie’ tussen Oekraïne en Rusland

De Indonesische president Joko Widodo is begonnen aan zijn bezoek aan Oekraïne woensdag. Het bezoek is onderdeel van Widodo’s grotendeels zelfbenoemde rol als vredesonderhandelaar tussen Oekraïne en Rusland.

Widodo en zijn vrouw arriveerden met de trein in de Oekraïense hoofdstad Kiev, meldt de Indonesische presidentiële website. De Indonesische president maakte de reis na zijn gastdeelname aan de G7-top in de Beierse Alpen, vanwaar hij naar Polen vloog om vervolgens per trein naar de Oekraïense hoofdstad te reizen.

Het bezoek moet helpen om de vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen en manieren te zoeken om de export van graan naar de wereldwijde markt mogelijk te maken. Widodo ging na zijn aankomst rechtstreeks door naar het puin van een appartementencomplex in Irpin, een voorstad van Kiev, voorafgaand aan een ontmoeting met de Oekraïense president Volodomir Zelenski. De planning is dat hij dezelfde dag weer met de trein teruggaat naar Polen. Donderdag reist hij naar Rusland om te praten met de Russische president Vladimir Poetin.

G20

De Indonesische president heeft deze week gezegd dat hij er bij Zelenski op wil aandringen akkoord te gaan met vredesonderhandelingen. Ook wil hij Poetin oproepen de oorlog te beëindigen in een poging een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot voedsel- en energietekorten, waardoor de inflatie in veel landen fors is gestegen. Oekraïne was voor de oorlog een van de grootste graanleveranciers van Indonesië.

Widodo is de huidige voorzitter van de G20, die bestaat uit twintig grote economieën, en is een van de zes wereldleiders die door de Verenigde Naties is aangewezen om zitting te nemen in een globale crisisresponsgroep, die is opgezet om weerstand te bieden tegen de dreiging van hongersnood en armoede als gevolg van de oorlog in Oekraïne.