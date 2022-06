Thuisbezorgd-moeder keldert naar laagste koers ooit op Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kelderde woensdag tot het laagste koersniveau ooit op de Amsterdamse beurs. Analisten van de bank Berenberg waren in een nieuw rapport erg pessimistisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat dit jaar al zo’n 70 procent aan beurswaarde zag verdampen.

Kenners van Berenberg verwachten dat Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk nooit zo winstgevend zal zijn als aanvankelijk was beoogd en adviseren het aandeel te verkopen. Ze speculeren ook over een verkoopprijs voor de Amerikaanse dochteronderneming Grubhub die ruim onder de aankoopprijs van 7,3 miljard dollar ligt. Het aandeel ging 19 procent onderuit en bereikte op 14,51 euro een nieuw dieptepunt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent in de min op 662,0,1 punten, mede door de koersval van Just Eat Takeaway. De MidKap daalde 1,3 procent tot 915,60 punten. De beurzen in Parijs en Londen leverden respectievelijk 1,2 en 0,6 procent in.

Economisch vertrouwen

De DAX in Frankfurt zakte 1,7 procent in afwachting van de nieuwste gegevens over de Duitse inflatie. De hoofdindex in Madrid verloor 1,3 procent, nadat bleek dat de inflatie in Spanje is gestegen tot een nieuw recordniveau van 10 procent.

Een verdere verslechtering van het economisch vertrouwen in de eurozone zorgde eveneens voor koersdruk. Woensdag bleek al dat het vertrouwen van de Amerikaanse consumenten flink is afgenomen door de hoge inflatie. Ook in Japan en Zuid-Korea zijn huishoudens pessimistischer geworden. De vrees voor een wereldwijde recessie neemt daardoor weer toe.

H&M

Naast Just Eat Takeaway stonden vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en verlichtingsbedrijf Signify in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 4,7 procent. Speciaalchemieconcern DSM en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot dik 3 procent. Olie- en gasconcern Shell en techinvesteerder Prosus voerden de schaarse stijgers aan, met winsten tot 1,1 procent.

In Stockholm dikte H&M 5,7 procent aan. De Zweedse kledingketen boekte in de eerste zes maanden van zijn boekjaar meer winst dan verwacht. Ook ziet het bedrijf de verstoringen in de toeleveringsketen geleidelijk afnemen. Het concern waarschuwde wel dat de verkopen deze maand kunnen dalen, mede door het sluiten van winkels in Rusland, Belarus en Oekraïne.

De euro was 1,0518 dollar waard, tegenover 1,0586 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 112,39 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 118,35 dollar per vat.