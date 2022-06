Nederlands vertrouwen in economie daalt meest van hele EU

Van alle landen van de Europese Unie ging het vertrouwen in de economie in Nederland deze maand het meest achteruit. Ook in grote economieën als Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië ging het vertrouwen relatief hard omlaag, meldt de Europese Commissie. Ook voor de hele EU en de eurozone was er een daling van het vertrouwen.

De daling in juni kwam vooral doordat het vertrouwen onder consumenten en in de bouwsector daalde. Ook in de winkelbranche was er wat minder vertrouwen, maar in de industrie bleef het vertrouwen juist vrijwel gelijk aan mei.

Er was bijvoorbeeld meer voorraad gereed product, wat erop zou kunnen duiden dat de problemen in de toeleveringsketens weer wat afnemen. De afgelopen periode groeiden die problemen juist door de oorlog in Oekraïne, maar ook door lockdowns in China die de industrie daar troffen.

Veel zorgen

Consumenten hebben minder vertrouwen omdat ze hun toekomstige financiële situatie somberder inzien door de hoge inflatie. Ook maken huishoudens zich veel zorgen over de algehele economische situatie. Vorige week kwamen al cijfers naar buiten over het consumentenvertrouwen in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Daaruit bleek ook al dat consumenten snel vertrouwen verliezen.

In de bouwsector zorgde vooral het tekort aan personeel voor een flinke daling van het vertrouwen. Daarnaast komen er minder opdrachten binnen omdat huishoudens en bedrijven iets voorzichtiger zijn geworden. Minder bouwbedrijven geven aan last van tekorten aan materialen te hebben.