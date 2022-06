Just Eat Takeaway onderuit na snoeihard analistenrapport

Het aandeel Just Eat Takeaway is woensdag na opening van de beurzen opnieuw hard onderuitgegaan. Analisten van de bank Berenburg waren in een nieuw rapport erg pessimistisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dat al heel het jaar aan waarde verliest. De algehele stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam en andere Europese handelsvloeren stond onder druk door de vrees voor een recessie.

Kenners van Berenberg verwachten dat Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk nooit zo winstgevend zal zijn als aanvankelijk was beoogd en adviseren het aandeel te verkopen. Ze speculeren ook over een verkoopprijs voor de Amerikaanse dochteronderneming GrubHub die ruim onder de aankoopprijs van 7,3 miljard dollar ligt. Het aandeel daalde bijna 12 procent.

De AEX-index in Amsterdam daalde in de eerste handelsminuten 0,6 procent tot 665,58 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 919,43 punten. In Frankfurt, Londen en Parijs verloren de belangrijkste graadmeters ook terrein.

Consumentenvertrouwen

Beleggers verwerken een onverwacht grote daling van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld. Ook in Japan en Zuid-Korea zijn huishoudens pessimistischer geworden. Dat voedt zorgen over een recessie of tragere economische groei, terwijl de inflatie erg hoog is.

In de AEX zakte ING 0,7 procent ondanks een adviesverhoging door AlphaValue/Baader. IMCD, een distributeur van chemicaliën, won 0,7 procent nadat zakenbank Jefferies een koopadvies voor het aandeel had uitgebracht. Post- en pakketbezorger PostNL verloor in de MidKap 2,4 procent na een adviesverlaging.

Hornbach

Op de beurs in Frankfurt is er aandacht voor Hornbach (min 1 procent). De aangepaste winst voor belastingen en rentebetalingen van de bouwmarktketen daalde in het afgelopen kwartaal als gevolg van hogere kosten voor onder andere transport en marketing. De omzet steeg wel.

Definitieve halfjaarcijfers van kledingketen H&M werden met een plus van bijna 1 procent ontvangen. De winst viel in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar hoger uit dan verwacht. Maar de kledingketen waarschuwde dat de verkopen deze maand lager uitvallen, mede door het sluiten van winkels in Rusland, Belarus en Oekraïne.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 111,08 dollar per vat. Brentolie daalde 0,8 procent in waarde tot 117 dollar per vat. De euro was 1,0504 dollar waard, tegenover 1,0586 dollar een dag eerder.