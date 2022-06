Luchthaven Frankfurt waarschuwt voor verstoringen in Europa

Technische problemen bij de luchtverkeersleiding in Duitsland zullen het vliegverkeer in het Europese luchtruim verstoren. Daarvoor waarschuwt Fraport, uitbater van de luchthaven in Frankfurt, op zijn site. Bij de Luchtverkeersleiding Nederland zijn nog geen problemen bekend.

Fraport raadt reizigers aan om actuele informatie over hun reis bij te houden. De problemen zouden zijn ontstaan op het hoofdkantoor van de Duitse DFS Deutsche Flugsicherung in Langen. Bij Frankfurt ligt de grootste luchthaven van Duitsland.