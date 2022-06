Siemens ontkent schuld aan lagere Russische gasleveringen

Industrieel concern Siemens weerspreekt Russische beschuldigingen dat het bedrijf de oorzaak zou zijn van de lagere gasleveringen aan Duitsland door de Nord Stream-pijplijn. ‘Het is erg makkelijk om een in Rusland bekend bedrijf erbij te slepen’, zei president-commissaris Joe Kaeser van Siemens in de krant Süddeutsche Zeitung.

Rusland claimt dat het de toevoer van gas door Nord Stream moest terugschroeven omdat een turbine, waarmee de stroom van gas onder de Oostzee op gang wordt gehouden, na onderhoud door Siemens nooit terug was gekomen. Volgens oud-topman Kaeser is dat echter geen reden om de gastoevoer zo drastisch terug te schroeven. Rusland ging in enkele dagen terug naar het leveren van 40 procent van de normale hoeveelheid gas via de leiding.

Duitse politici noemden de stap al politiek gemotiveerd. Rusland zou Duitsland willen treffen vanwege de steun die het land aan Oekraïne geeft in de strijd tegen de Russische invasie. Duitse energiebedrijven en economieminister Robert Habeck hebben bovendien hun zorgen geuit over de jaarlijkse onderhoudsperiode van Nord Stream. De pijplijn gaat op 11 juli tien dagen volledig dicht. Duitsland vreest dat Rusland de gasleveringen daarna mogelijk niet meer hervat.