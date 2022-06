Aandacht voor Thuisbezorgd-moeder na kritisch analistenrapport

Just Eat Takeaway weet woensdag op de beurs in Amsterdam de aandacht op zich gericht. Analisten van de bank Berenberg zijn kritisch over het moederbedrijf van Thuisbezorgd en adviseren het aandeel te verkopen. Later tijdens de handelssessie zal er aandacht zijn voor inflatiecijfers uit Duitsland, de grootste economie van de Europese Unie.

Analisten van Berenberg verwachten dat Just Eat Takeaway in het Verenigd Koninkrijk nooit zo winstgevend zal zijn als aanvankelijk was beoogd. Daarnaast speculeren ze over een verkoopprijs voor de Amerikaanse dochteronderneming GrubHub voor 1 miljard dollar, terwijl de Brits-Nederlandse maaltijdbezorger het bedrijf vorig jaar voor ruim 7 miljard dollar overnam. Het lijkt de marktvorsers dan ook sterk dat de opbrengst van een verkoop van GrubHub naar aandeelhouders gaat.

Telecombedrijf VEON, met een notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs, meldde een omzetstijging van 1,3 procent in de eerste vijf maanden van het jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De onderneming is vooral actief in Rusland en Centraal-Azië en dankt de omzetgroei naar eigen zeggen aan een uitbreiding van zijn 4G-diensten.

ING

ING kan ook in beweging komen na een adviesverhoging bij AlphaValue/Baader. Zakenbank Jefferies gaat chemicaliëndistributeur IMCD volgen en adviseert vooralsnog het aandeel te kopen.

Op de beurs in Frankfurt is er aandacht voor bouwmarktketen Hornbach. De aangepaste winst voor belastingen en rentebetalingen daalde in het afgelopen kwartaal als gevolg van hogere kosten voor onder andere het transport. Daarnaast gaf Hornbach meer geld uit aan marketing dan tijdens de coronapandemie. De omzet bleef wel stijgen in de eerste drie maanden van het gebroken boekjaar.

Inflatie

Dinsdagmiddag wordt duidelijk hoe sterk de prijzen zijn gestegen die Duitse consumenten voor producten en diensten moeten betalen. Net zoals in andere westerse landen loopt de inflatie in Duitsland sterk op, wat volgens marktonderzoeker GfK het consumentenvertrouwen sterk aantast. De Europese Commissie brengt ook een rapport naar buiten over het economisch vertrouwen in de eurozone

Een fikse daling van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten zette de belangrijkste beursgraadmeters in New York dinsdag al op fors verlies. De Dow-Jonesindex sloot met een min van 1,6 procent op 30.946,99 punten. De brede S&P 500 zakte 2 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 3 procent. De AEX eindigde dinsdag met een kleine min van 0,2 procent op 669,01 punten.