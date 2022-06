Productiebedrijven in industrie minder optimistisch geworden

Ondernemers in de industrie kijken deze maand minder optimistisch vooruit dan in voorgaande maanden. Vergeleken met hun eerdere verwachtingen, rekenen ze bijvoorbeeld op minder nieuwe orders. Toch ligt het ondernemersvertrouwen bij productiebedrijven in de industrie nog boven het gemiddelde van de afgelopen jaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter van het statistiekbureau voor het vertrouwen in de industrie daalde naar 8,1, van een stand van 9,9 in mei. In alle branches van de industrie nam het optimisme af. Het sterkst was dat in de olie-industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Achterliggende redenen voor het dalende ondernemersvertrouwen geeft het CBS niet. Maar bekend is dat veel bedrijven kampen met sterk gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen, mede door de Russische inval in Oekraïne. Ook is het voor veel bedrijven lastig voldoende geschikt personeel te vinden. Daarnaast neemt de vrees voor een recessie toe nu centrale banken met renteverhogingen de hoge inflatie tegen willen gaan.

Het CBS meldde ook dat de Nederlandse industrie in april bijna 14 procent meer produceerde dan een jaar eerder. Daarmee groeide de sector veel harder dan een maand eerder.

In Duitsland waren productiebedrijven in de industrie ook minder positief dan in mei. Het land is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. In Duitsland kromp de dagelijkse productie van de industrie juist in april, met bijna 3 procent.