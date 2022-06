Acties dreigen bij veerdienst naar Texel na afwijzen cao-bod

De kans op acties bij de veerdienst tussen Den Helder en Texel is weer groter geworden. Leden van vakbonden FNV en CNV zien niets in het laatste cao-bod van rederij TESO, die de veerdiensten naar het Waddeneiland verzorgt. Eerder schortten de bonden de acties op in afwachting van een nieuw bod door de veerdienst, maar nu dit bod is afgewezen komen acties weer dichterbij.