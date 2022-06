Rijkswaterstaat: houd rekening met boerenacties

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers woensdag goed voorbereid op pad te gaan en rekening te houden met mogelijke boerenprotesten. Omdat woensdag een warme dag is voorspeld, is het advies voldoende koud water mee te nemen. ‘Zo ben je goed voorbereid voor het geval je toch onverhoopt ergens vast komt te staan’. Ook wordt automobilisten aangeraden hun snelheid aan te passen vanwege mogelijk langzaam rijdende tractoren.

Boeren voerden maandag en dinsdag al op veel plaatsen in het land onaangekondigd actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo stonden er dinsdag tractoren en twee koeien bij het gebouw van de Tweede Kamer waar binnen werd gestemd over moties die eerder waren ingediend bij het stikstofdebat. Tientallen boeren zagen dat er onvoldoende steun was voor een voorstel om de stikstofplannen van tafel te halen.

In de berm van de A16 bij knooppunt Klaverpolder staken protesterende boeren dinsdagavond een barbecue aan. In Zaltbommel werd de ingang van Slot Loevestein een paar uur geblokkeerd en konden gemeenteraadsleden die in het slot waren niet weg. Langs de A50 stonden hooibalen in brand. Bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) braken protesterende boeren door een afzetting van de politie.