VS verspreiden 296.000 apenpokkenvaccins onder bevolking

De Amerikaanse regering verspreidt in de komende weken 296.000 doses vaccins tegen apenpokken uit de nationale voorraad onder de bevolking. De vaccins worden toegewezen aan zowel staten als territoria, zoals Guam en Puerto Rico. De verdeling gebeurt op basis van de bevolkingsgrootte en het ‘risico op ernstige ziekte’, aldus Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen.

Van de doses zullen er 56.000 onmiddellijk worden toegewezen, de rest volgt in de komende weken. Het betreft vaccins van het type Jynneos. Die kunnen worden aangeboden aan mensen die ‘mogelijk zijn blootgesteld’. Tot voor kort waren vaccins tegen apenpokken in de VS alleen beschikbaar voor mensen die aantoonbaar aan het virus zijn blootgesteld. Tegen het einde van het jaar moeten zelfs 1,6 miljoen doses beschikbaar zijn.

De Verenigde Staten hebben tot nu toe 306 gevallen geregistreerd van apenpokken, een virale infectie die verband houdt met pokken en die pijnlijke huidletsels veroorzaakt. Hoewel het virus endemisch is in delen van Afrika, heeft de huidige uitbraak landen getroffen waar het virus zich gewoonlijk niet verspreidt. Daardoor bestaat de vrees dat het meer wijdverspreid zou kunnen worden.